خمس مواجهات في انطلاق دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ تشهد مدينة السليمانية اليوم خمسة لقاءات في انطلاق منافسات التجمع الاول من المرحلة الاولى لدوري كرة اليد الممتاز بمشاركة عشرة فرق.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز ان فريق الشرطة بطل الدوري للنسخة السابقة يواجه القاسم، حيث سيقصان شريط البطولة، ويلاقي السليمانية فريق الدغارة والجيش يواجه الفتوة الموصلي وديالى مع الكوت، وبلدية الناصرية يلاقي كربلاء.

واضاف ان الفرق الاتحاد حددت أسلوب الدوري من مرحلة واحدة بطريقة التجمع لمرحلتين، الأندية التي ستحرز المراكز الستة الأولى ستلعب مع بعضها في منافسات التجمع الثاني لتحديد المراكز الأولى.