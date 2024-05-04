خمس مواجهات في انطلاق الجولة 26 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة 26 في دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في بغداد وكربلاء والنجف وزاخو.

وتقام مباراتان عند الساعة الثالثة والنصف عصراً حيث تقام الاولى في ملعب الشعب الدولي بين فريق الشرطة وضيفه فريق نوروز.

ويلاقي في الثانية فريق القاسم، ضيفه فريق الزوراء على ملعب كربلاء الدولي.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة السادسة مساءً تجمع فريق زاخو وضيفه نفط البصرة على ملعب الاول.

وسيكون ملعب النجف الدولي عند الساعة الثامنة والربع ليلاً، مسرحاً لمباراة فريق نفط الوسط وضيفه فريق كربلاء.

واخيرا يلاقي فريق الكهرباء في ملعب الزوراء عند الساعة 10:15 ليلاً، ضيفه فريق النجف.

وحافظ فريق الشرطة على صدارته في ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء الجولة 25 برصيد 56 نقطة، بينما ظل فريق القوة الجوية بالوصافة برصيد 53 نقطة، كما تمسك الزوراء بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة، ثم زاخو بالمركز الرابع برصيد 43 نقطة، وبالمركز الخامس فريق النجف برصيد 40 نقطة ، وجاء دهوك بالمركز السادس برصيد 39 نقطة، ونوروز سابعاً برصيد 37 نقطة.