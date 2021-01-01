خمس مواجهات في انطلاق الجولة 12 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية عشر لدوري الكرة الممتاز.

ويلاقي فريق نادي نفط الوسط ضيفه فريق نادي نفط البصرة في السادسة مساءً ، والسماوة يواجه الكهرباء على ملعب الأول في الساعة الثانية، ويلاقي فريق الطلبة ضيفه فريق نادي الكرخ في الثامنة مساءً، ويستضيف الحدود فريق نادي النجف في الثانية ظهرا، في حين يلاقي فريق نادي القوة الجوية ضيفه فريق نفط ميسان في الرابعة عصراً.

ويتصدر فريق نفط الوسط ترتيب الفرق بعد الدور الحادي عشر برصيد 23 نقطة يليه بمركز الوصافة الشرطة برصيد 20 نقطة والقوة الجوية ثالثاً برصيد 19 نقطة.