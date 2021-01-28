خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ16 لدوري الكرة الممتاز السبت المقبل

شفق نيوز/ تستأنف يوم السبت المقبل، منافسات الدوري العراقي الممتاز بجولتها السادسة عشر باقامة خمسة مواجهات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن انطلاقة الجولة السادسة عشر، يوم السبت المقبل يستهلها فريقا السماوة وضيفه نادي امانة بغداد في الساعة الواحدة ظهراً، فيما يلتقي فريقا نادي الصناعات الكهربائية وضيفه نادي نفط ميسان على ملعب الصناعة في الساعة الثانية من بعد الظهر.

وأضاف مراسلنا: أن على ملعب الكفل يلتقي فريقا نادي القاسم وضيفه نادي الديوانية في الساعة الثالثة عصراً، في حين سيكون ملعب التاجي في الثالثة والربع مسرحاً للقاء فريق نادي الكهرباء وضيفه فريق نادي اربيل، لافتا إلى أنه في الساعة الخامسة والنصف يضيف فريق نادي نفط البصرة فريق نادي الكرخ على ملعب الفيحاء بالبصرة.