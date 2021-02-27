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خمس مواجهات في الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز بينها ديربي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-27T07:42:52+0000
خمس مواجهات في الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز بينها ديربي

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الأحد الجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مواجهات يستهلها فريقا نادي النفط وضيفه نادي الزوراء على ملعب التاجي في الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

وتقام في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد مباراتان ، يضيف ملعب الكفل في الاولى اصحاب الارض فريق نادي القاسم مع فريق نادي الكرخ ، ويلاقي فريق نادي الديوانية في الثانية ضيفه فريق نادي نفط ميسان على ملعب الأول ، وفي الساعة الثالثة والنصف يلاقي فريق نادي الطلبة على ملعب الشعب الدولي ضيفه فريق نادي الصناعات الكهربائية.

وفي ديربي الفرات الاوسط يختتم فريقا نادي نفط الوسط ونادي النجف مباريات يوم غد التي تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف على ملعب النجف الدولي . 

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الاولى من المرحلة الثانية برصيد 44 نقطة ، ويليه فريق نادي الزوراء برصيد 39 نقطة وفريق نادي الشرطة ثالثا برصيد 36 نقطة .

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