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خمس مواجهات جديدة في استئناف الدوري الكروي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-12T11:51:16+0000
خمس مواجهات جديدة في استئناف الدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ تستأنف يوم السبت المقبل، منافسات الدوري العراقي الممتاز بعد توقف قصير بسبب تجمع المنتخب العراقي في الامارات وخوض اللقاء الودي بين منتخبي البلدين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن منافسات الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز ستقام يوم السبت (16 كانون الثاني 2021) وتضم خمسة مواجهات.

واضاف أن المواجهة الأولى ستجمع فريقي الكهرباء ونفط ميسان في الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعين دقيقة ظهرا، فيما يلتقي في الساعة الثانية من بعد الظهر فريقا امانة بغداد وضيفه الديوانية على ملعب الأول.

واشار إلى أن اللقاء الثالث السماوة يضيف الصناعات الكهربائية على ملعبه في الساعة الثانية ظهرا، في حين يشد القاسم الرحال الى زاخو ليلاقي فريقه في الساعة الثانية وخمسة واربعين دقيقة.

واخيراً؛ سيكون ملعب الفيحاء مسرحاً للقاء اصحاب الارض الميناء وضيفه البصرة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، وفقا لما ذكره مراسل وكالة شفق نيوز.

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