خمس مواجهات بانطلاق الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة 18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات في بغداد والبصرة والنجف .

ففي الساعة الثانية والنصف تقام مباراة واحدة على ملعب الساحر احمد راضي بين فريقي الحدود وضيفه اربيل .

وتقام مباراتان عند الساعة الخامسة عصرا الاولى على ملعب المدينة في بغداد بين فريقي النفط والقوة الجوية، بينما تقام الثانية على ملعب الميناء في البصرة بين فريقي نفط البصرة وضيفه نادي الكرخ .

وتقام مباراة واحدة في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب النجف الدولي تجمع فريق نفط الوسط وضيفه فريق القاسم .

ويختتم فريقا الشرطة وضيفه نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي، مباريات اليوم الأول من الجولة 18 عند الساعة التاسعة مساءً .

ويتصدر نادي القوة الجوية ترتيب الأندية بعد نهاية الجولة السابعة عشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 41 نقطة، يليه الشرطة بالوصافة برصيد 36 نقطة، بينما قفز زاخو للمركز الثالث برصيد 28 بعد فوزه المهم على الزوراء بهدف وحيد .