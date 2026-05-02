خمس مباريات مرتقبة تختتم الجولة 32 من دوري نجوم العراق

تقام، يوم السبت، خمس مباريات في ختام الجولة الـ32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، موزعة بين بغداد وأربيل ودهوك والبصرة.

وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة مساءً، إذ يلتقي في الأولى فريق أمانة بغداد مع ضيفه القاسم على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، الذي يُعد الملعب الافتراضي لأمانة بغداد.

ويحتل أمانة بغداد المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة، فيما يتذيل القاسم الترتيب برصيد نقطتين.

وفي المباراة الثانية، يستضيف أربيل نظيره الكرخ على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

ويحتل أربيل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، بينما يأتي الكرخ ثامناً برصيد 49 نقطة.

أما المباراة الثالثة فتجمع الموصل بضيفه الغراف على ملعب دهوك، الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

ويحتل الموصل المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة، مقابل المركز الرابع عشر للغراف برصيد 37 نقطة.

وتقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث يواجه الكهرباء ضيفه النجف على ملعب الزوراء، الملعب الافتراضي للكهرباء.

ويحتل الكهرباء المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، بينما يأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة. (يفضّل التأكد من الترتيب والنقاط لأن هذه الأرقام قد تبدو غير منطقية)

وفي ختام مباريات الجولة، يستضيف الميناء فريق القوة الجوية على ملعب الميناء الأولمبي.

ويتصدر القوة الجوية جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، فيما يحتل الميناء المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.