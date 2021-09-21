خمس مباريات في مواجهات الدور الأول لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تجري اليوم خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز لكرة القدم للموسم 2021-2022.

وتجرى ثلاث مواجهات في الساعة الثالثة والنصف عصرا تجمع الأولى فريق نادي القوة الجوية وضيفه القاسم على ملعب الشعب الدولي، ويضيف فريق نفط الوسط فريق نادي سامراء على ملعب النجف الدولي، وعلى ملعبه يلاقي امانة بغداد ضيفه الكهرباء.

وتقام في الساعة السادسة مساءً مباراة واحدة على ملعب الفيحاء بالبصرة تجمع فريقا الميناء وضيفه فريق نادي اربيل، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يواجه فريق نادي الزوراء ضيفه فريق نادي الصناعة.