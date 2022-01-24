خمس انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى

شفق نيوز/ جرت، اليوم الإثنين، ست مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الدفاع المدني على ضيفه فريق نادي العلم بنتيجة 3 – 1 ، وفوز فريق نادي مصافي الجنوب على ضيفه فريق نادي عفك بنتيجة 1 – 0.

كما فاز فريق نادي الرمادي على ضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 1 – 0 ، وفريق نادي الكوفة على ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ بنتيجة 3 – 1 ، وفريق نادي ميسان على ضيفه نادي الصليخ بنتيجة 2 – 0.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق نادي الحدود مع فريق نادي دهوك سلبياً بنتيجة 0 – 0.