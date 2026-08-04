خمسة أندية عراقية تمثل أمام الاتحاد العراقي للنظر في دعاوى ضدها

شفق نيوز- بغداد

دعت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ممثلي أندية الميناء والنجف والزوراء والطلبة والكهرباء إلى الحضور أمام اللجنة في مقر الاتحاد، يوم الخميس المقبل الموافق 6 آب/أغسطس، لحضور جلسات النظر في الدعاوى المنظورة بحقها.

وحددت اللجنة الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت بغداد، موعداً لحضور ممثل نادي الميناء، للنظر في الدعاوى المقدمة من اللاعبين محمد قاسم نصيف، ومحمد خليل إبراهيم، ونجم شوان علي، وحيدر أحمد عزيز، ومرتضى علي مرص.

كما دعت ممثل نادي النجف للحضور عند الساعة 10:00 صباحاً، للنظر في الدعاوى المقدمة من مدرب اللياقة نصير محسن كاظم، واللاعبين رضا فاضل عباس، وعلي فائز عطية.

وحددت اللجنة الساعة 10:30 صباحاً موعداً لحضور ممثل نادي الزوراء، بشأن الدعوى المقدمة من اللاعب مصطفى ناظم جاري، فيما يمثل نادي الطلبة عند الساعة 11:00 صباحاً للنظر في الدعاوى المقدمة من اللاعبين وكاع رمضان جمعة، وعلي رضا حيدر علي.

وتختتم اللجنة جلساتها عند الساعة 11:30 صباحاً بحضور ممثل نادي الكهرباء، للنظر في الدعاوى المقدمة من اللاعبين منتظر عادل نعمة، ورسول أحمد ساجت، وعباس حسين شاحوذ، لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالدعاوى المنظورة أمامها.