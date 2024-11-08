خمسة من برشلونة و"صفر" مدريد.. إعلان قائمة منتخب إسبانيا للتوقف الدولي

شفق نيوز/ أعلن المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي اليوم الجمعة، قائمة المنتخب الأول الذي سيواجه الدنمارك وسويسرا في 15 و18 نوفمبر في المجموعة الرابعة من الجولتين الخامسة والسادسة ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك خلال فيديو تكريمي لضحايا الفيضانات في فالنسيا.

وقال دي لا فوينتي في فيديو نشره الاتحاد الإسباني للعبة على منصة "إكس": عالم كرة القدم لن يترككم، لن نخذلكم... سنلعب من أجلكم جميعا"، معبرا عن "الدعم" و"التضامن" مع ضحايا الكارثة التي أودت بحياة 219 شخصا على الأقل وخلّفت 93 مفقودا.

وشهدت القائمة التي خلت من اي لاعب من نادي ريال مدريد انضمام ثلاثة لاعبين جدد، هم المهاجم سامو أوموروديون (20 عاما) المتألّق مع بورتو البرتغالي، ومارك كاسادو (21 عاما) لاعب وسط برشلونة، وأيتور باريديس (24 عاما) مدافع أتلتيك بلباو.

وعلى الرغم من نقل المهاجم ألفارو موراتا إلى المستشفى يوم الخميس إثر تعرضه لصدمة قوية في الرأس خلال تمارين ميلان الإيطالي، لم يغب عن التشكيلة.

ويحتاج المنتخب الإسباني إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين لضمان صدارة مجموعته الرابعة من المستوى الأول التي يعتليها حاليا بـ10 نقاط، متقدما على الدنمارك بفارق ثلاث نقاط وصربيا بست، فيما تتذيل سويسرا الترتيب بنقطة واحدة.

وجاء لحراسة المرمى: دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)، روبرت سانشيز (تشيلسي الإنجليزي).

الدفاع: أيتور باريديس وداني فيفيان (أتلتيك بلباو)، أوسكار مينغيزا (سلتا فيغو)، بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، باو توريس (أستون فيلا الإنجليزي)، مارك كوكوريا (تشيلسي الإنكليزي) وأليخاندرو غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني).

الوسط: مارتن زوبيمندي (ريال سوسييداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ميكل ميرينو (أرسنال الإنجليزي)، أليكس باينا (فياريال)، داني أولمو، مارك كاسادو وبيدري (برشلونة).

الهجوم: لامين يامال وفيران توريس (برشلونة)، نيكو وليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو وأيوسي بيريز (فياريال)، ميكل أويارزابال وبراين زاراغوزا (ريال سوسييداد)، ألفارو موراتا (ميلان الإيطالي)، سامو أوموروديون (بورتو البرتغالي).