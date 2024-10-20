خمسة ملاعب دوري نجوم العراق خارج نطاق الخدمة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، توقف الملاعب المعتمدة حسب جدول وضعته لتكون خارج خدمة دوري نجوم العراق ، وذلك بسبب الادامة ورش ارضيتها بالبذور الشتوية لتجديدها .

وبحسب مراسل شفق نيوز، فان خمسة ملاعب بدأ العمل بها وستكون خارج خدمة دوري نجوم العراق لغاية شهر تشرين الثاني المقبل وذلك لاعادة تبذير ارضيتها من أجل انباتها بجيل جديد، والملاعب هي: (الميناء، وميسان، والنجف، والرمادي، والزوراء) .

واضاف انه بعد اكمال الملاعب الخمسة و دخولها الى الخدمة يوم 25 من الشهر المقبل سيخضع (ملعب كربلاء) للادامة بدءاً من يوم 25 من تشرين الاول الجاري ولغاية 25 تشرين الثاني المقبل.

بينما ستخضع الوجبة الاخيرة وهي اربعة ملاعب لعملية التبذير بدءاً من يوم 10 تشرين الثاني ولغاية 10 كانون الأول وهي ملاعب : (المدينة، والكرخ، والكوت، والفيحاء) .

واشار الى ان الاتحاد خصص ملاعب بديلة مؤقتة للفرق التي كان مقرر لها أن تلعب على ملاعبها .