خمسة سباحين يمثلون العراق في البطولة العربية بالامارات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية، يوم السبت، عن مشاركة خمسة سباحين يمثلون العراق في البطولة العربية للسباحة الاولمبية للرجال التي تستضيفها ابو ظبي الاماراتية نهاية الشهر الحالي، مبينا أن اختيار هؤلاء جاء وفقاً لمعايير اعتمدها الاتحاد.

وقال نائب رئيس الاتحاد هاشم الخزرجي، لوكالة شفق نيوز إن "الجهاز الفني اختار خمسة سباحين سيمثلون العراق في البطولة العربية التي ستقام في أبو ظبي الإماراتية للمدة من 25-30 من شهر تشرين الاول الحالي بمشاركة سباحي منتخبات الدول العربية".

واضاف ان "خمسة سباحين تم اختيارهم لتمثيل سباحة العراق في البطولة العربية والتي تألفت من حسين محمد جاسم وعمر صاحب كاظم وحسن علي خليل وعلي محمد علي جعفر وحسن صاحب كاظم".

وأوضح الخزرجي ان "الاختيار جاء في ضوء نتائجهم في البطولات التي يقيمها الاتحاد للاندية العراقية وحسب منهاجه السنوي المعتمد".

وبيّن ان "المنتخب بدأ تدريباته استعدادا للبطولة العربية المقبلة المقررة اقامتها في الإمارات هذا الشهر"، مشيراً الى ان "الاتحاد يتوسم بالأسماء التي تم اختيارها ان تحقق نتائج طيبة في البطولة العربية التي سيشارك فيها خيرة سباحي العراق".

يذكر ان الاتحاد حدد أواخر شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق اكبر بطولة للسباحة الاولمبية بمشاركة ما يقارب عشرين نادياً يمثلون اندية بغداد والمحافظات.