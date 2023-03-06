خمسة اندية تتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ جرت خمس مباريات كروية، يوم الاثنين، ضمن منافسات الدور الـ32 لبطولة كأس العراق، لتتأهل خمسة منها إلى دور الـ16.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي القوة الجوية على فريق نادي الحر بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي، وسجل هدفا الجوية المحترف الغاني ويلسون واللاعب حسن رائد ليتأهل "الصقور" الى دور الستة عشر من بطولة كأس العراق.

كما فاز فريق نادي الطلبة على فريق نادي الديوانية 2-1، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

كذلك تمكن فريق نادي نفط الوسط من التغلب على فريق نادي حيفا 2-0، في المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي.

وأيضاً فاز فريق نادي الكرخ على فريق نادي الكهرباء بركلات الترجيح 5-4، وأقيمت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي لتذهب المباراة لركلات الترجيح وتحسم لصالح فريق الكرخ.

وفاز فريق نادي الرمادي في ملعبه على فريق نادي البحري 1-0.

يذكر ان مباريات كأس العراق لابد ان تنتهي بفوز أحد الفريقين "تسقيط فردي" ليتأهل الفريق الفائز لمرحلة جديدة.