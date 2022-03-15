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خمسة انتصارات وأربعة تعادلات دوري الشباب الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-15T15:55:17+0000
خمسة انتصارات وأربعة تعادلات دوري الشباب الممتاز

شفق نيوز/ حققت فرق أربيل والشرطة والميناء والقاسم وأمانة بغداد، يوم الثلاثاء، الفوز ضمن دوري للشباب للفرق الممتازة.

وحقق شباب اربيل فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على شباب زاخو بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب نادي زاخو.

وبهذه نتيجة رفع شباب اربيل رصيده الى (12) نقطة وارتقى الى صدارة المجموعة الأولى.

وضمن المنافسات ذاتها وفي ديربي بغداد، تمكن فريق نادي الشرطة للشباب من تحقيق الفوز على فريق نادي القوة الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي ديربي النجف تعادل شباب النجف مع نفط الوسط بدون أهداف.

وفي ديربي بصري فاز فريق نادي الميناء على نفط البصرة بهدفين دون رد.

وتعادل سلبياً فريقي الصناعة والطلبة وفريقي الديوانية والنفط.

وفاز القاسم على نفط ميسان بهدف وحيد، كما فاز امانة بغداد على الكهرباء بهدف دون رد، وتعادل الكرخ وسامراء 3-3.

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