خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثماني مباريات ضمن مباريات الجولة (17) لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وأسفرت نتائج المباريات أولاً عن تعادل فريق الناصرية مع ضيفه فريق المصافي بنتيجة 2-2، في حين حقق فريق عفك، فوزاً على ضيفه فريق الجولان بنتيجة 1-0.

أما فريق نفط الوسط فقد تعادل على أرضه، مع ضيفه فريق غاز الشمال بنتيجة 1-1، في الوقت الذي تمكن فريق الاتصالات من تحقيق النصر على ضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 1-0.

‏وتمكن فريق ميسان من الفوز في المباراة التي جمعته مع ضيفه فريق الموصل بنتيجة 1-0،

‏وفي آخر مباراتين تمكن فريق البحري من الفوز على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، في حين تعادل فريق الفهد مع ضيفه فريق الرمادي سلبياً من دون أهداف.