خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثماني مباريات ضمن مباريات الجولة (17) لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وأسفرت نتائج المباريات أولاً عن تعادل فريق الناصرية مع ضيفه فريق المصافي بنتيجة 2-2، في حين حقق فريق عفك، فوزاً على ضيفه فريق الجولان بنتيجة 1-0.
أما فريق نفط الوسط فقد تعادل على أرضه، مع ضيفه فريق غاز الشمال بنتيجة 1-1، في الوقت الذي تمكن فريق الاتصالات من تحقيق النصر على ضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 1-0.
وتمكن فريق ميسان من الفوز في المباراة التي جمعته مع ضيفه فريق الموصل بنتيجة 1-0،
وفي آخر مباراتين تمكن فريق البحري من الفوز على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، في حين تعادل فريق الفهد مع ضيفه فريق الرمادي سلبياً من دون أهداف.