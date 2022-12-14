خمسة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى والممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاربعاء، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي ديالى على فريق نادي عفك بنتيجة 2 – 1 ، وفوز فريق نادي الميناء على فريق نادي السماوة بنتيجة 2 – 0 ، وفوز فريق نادي المرور على فريق نادي الشرقاط بنتيجة 2 – 0 ، وفوز فريق نادي المصافي على فريق نادي الصليخ بنتيجة 2 – 1.

كما أسفرت الجولة عن تعادل فريق نادي الناصرية مع فريق نادي الكوفة سلبيا 0 – 0 .

وتصدر المصافي فرق المجموعة الثانية بعد مباريات اليوم برصيد 13 نقطة يلاحقه بالمركز الثاني فريق الميناء بنفس الرصيد بفارق الاهداف ثم ديالى ثالثاً برصيد 12 نقطة.

في السياق، تعادل فريقا نادي كربلاء وضيفه القاسم بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري العراقي الممتاز.

وسجل فريق القاسم اولا في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب مجتبى محسن ، وتمكن لاعب كربلاء زيدان عبد الجبار من تسجيل هدف التعديل في الدقيقة 56 من عمر اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 11 بالمركز الثالث عشر كما رفع القاسم رصيده للنقطة 11 ايضا لكن بالمركز 14 بفارق الاهداف عن كربلاء .