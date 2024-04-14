خمسة انتصارات وتعادل في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الأحد، ست مباريات ضمن منافسات الجولة (16) للمجموعتين الأولى والثانية لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهت مباراة الكرمة وضيفه الناصرية التي كانت مقررة يوم أمس السبت، وأجلت إلى اليوم، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفاز فريق الغراف على ضيفه الديوانية بنتيجة 2-0، كما فاز فريق ديالى على مضيفه البحري بنتيجة 1-0، في حين فاز فريق الرمادي على مضيفه غاز الشمال بنتيجة 2-0.

هذا وحقق فريق الصناعات الكهربائية فوزاً على مضيفه فريق الكوفة بنتيجة 2-1، بالإضافة إلى فوز فريق ميسان على مضيفه فريق الشرقاط بنتيجة 2-0.