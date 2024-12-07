خمسة انتصارات والكرخ يتصدر دوري النخبة لكرة اليد

خمسة انتصارات والكرخ يتصدر دوري النخبة لكرة اليد
2024-12-07T17:21:41+00:00

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري النخبة العراقي 2025-2024.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق كربلاء على بلدية البصرة بنتيجة 32 - 20  هدفاً، وفوز السليمانية  على الكوفة بنتيجة 27 - 24 هدفاً.

هذا وفاز فريق القاسم على المسيب بنتيجة ( 33 - 25 ) هدفاً، وفاز الجيش على الحشد الشعبي بنتيجة ( 32 - 31 ) هدفاً، كما فاز الفتوة الموصلي على الناصرية بنتيجة ( 21 - 20 ) هدفاً.

وتصدر فريق الكرخ ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة السادسة، برصيد 18 نقطة، يليه الجيش بالوصافة برصيد 15 نقطة، بينما حل الحشد الشعبي ثالثاً بنفس رصيد نادي الجيش لكن بفارق الأهداف.

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