خمسة انتصارات في دوري اليد الممتاز والجيش ينفرد بالصدارة

شفق نيوز/ حققت فرق الجيش والسليمانية والفتوة وكربلاء والقاسم، يوم السبت، الفوز ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري العراقي الممتاز بكرة اليد.

وجرت مساء اليوم بقاعة الكرخ مباراة ديربي كرة اليد الممتاز بين المتنافسين لفض الشراكة والانفراد بالصدارة، بين فريقي نادي الشرطة و فريق الجيش، انتهت بفوز فريق الجيش ب 17-18 والانفراد بالصدارة برصيد 26 نقطة.

وفي المباريات الاخرى التي جرت اليوم ايضا صمن نفس المنافسات انتهت بفوز السليمانية على ديالى 26 - 21 ، وفوز الفتوة على الدغارة 32- 25 ، وفوز كربلاء على الكوت 36 - 25 ،وفوز القاسم على بلدية الناصرية 34 - 29 .