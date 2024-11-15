خمسة انتصارات في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الحشد الشعبي على مضيفه فريق اوروك بنتيجة 3 - 2، وكذلك فوز فريق الموارد المائية على ضيفه فريق الدفاع الجوي بنتيجة 10-5.

أما فريق الشرطة فقد تمكن من الفوز على ضيفه فريق المصافي بنتيجة 5 - 2، في حين تمكن فريق دجلة الجامعة من الفوز بنتيجة 5 - 2 على فريق نفط البصرة.

وفي المباراة الأخيرة، تمكن فريق آليات الشرطة من تحقيق الانتصار على مضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 2-1.