خمسة انتصارات تضع الشرطة بصدارة دوري كرة الطائرة والليوث يعسكرون في كربلاء

شفق نيوز/ عمق فريق الشرطة لكرة الطائرة جراحات فريق المقدادية بعد الفوز عليه بثلاثة أشواط دون رد كانت على النحو الاتي، 12-25 ، 25-27 ، 16-25

كما حقق فريق مصافي الشمال الأنتصار على حساب ضيفهِ أربيل بثلاثة أشواط لشوط واحد بواقع (21-25) (25-19) (25-19) (25-16) .

من جانب اخر اكد رئيس اتحاد الطائرة العراقي لوكالة شفق نيوز ان منتخب العراق الوطني للناشئين، دشن معسكره التدريبي في محافظة كربلاء، إستعداداً للاستحقاقات المقبلة.

واضاف ان تدريبات المنتخب سيستمر لمدة أسبوع بقيادة المدرب ناظم علي ومساعديه الدكتور علاء محسن والمدرب حيدر جويد، بحضور 25 لاعباً.

وبين ان الايام المقبلة ستشهد إقامة معسكرين (داخلي وخارجي) لاختيار القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب في المحافل المقبلة.