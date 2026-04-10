خمسة انتصارات تشعل صراع "الممتاز": رباعية للجولان وثلاثية للحدود وصيام في ميسان

شفق نيوز/ بغداد

شهدت الجولة الـ 28 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، إثارة بالغة ونتائج متباينة في سبع مواجهات حاسمة، حيث مالت الكفة لصالح أصحاب الأرض في أغلب اللقاءات، وسط صراع محتدم على نقاط المناطق الدافئة.

انتصارات مستحقة وقاسية

وكان فريق الجولان نجم الجولة بامتياز، بعدما أكرم وفادة ضيفه الفهد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة هجومية مفتوحة. وفي العاصمة بغداد، نجح الحدود في استعراض عضلاته أمام الكاظمية محققاً فوزاً مستحقاً بثلاثية نظيفة.

كما استغل الناصرية عامل الأرض والجمهور ليخطف فوزاً ثميناً من فريق الحشد الشعبي بهدف نظيف، وهي ذات النتيجة التي انتهت بها مواجهة غاز الشمال الذي عاد بنقاط كاملة من ملعب الرمادي. وفي ميسان، تعرض أصحاب الأرض لخسارة مباغتة أمام نفط الوسط بهدف دون رد.

تعادلات إيجابية وسلبية

وفي قضاء عفك، حسم التعادل الإيجابي (1-1) موقعة عفك وضيفه البحري، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وفي المقابل، خيّم الصمت التهديفي على مواجهة فريق الحسين وضيفه نفط البصرة، لتنتهي المباراة سلبية الأداء والنتيجة.

بهذه النتائج، تشتعل المنافسة في سلم الترتيب، بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة التي قد تقلب موازين الصدارة والتأهل لدوري نجوم العراق.