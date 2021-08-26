خماط يعتذر عن رئاسة نادي الشرطة

شفق نيوز/ قدم رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، اللواء حسن خماط، يوم الخميس، اعتذاره عن العمل رئيساً للنادي لانشغاله بأعماله الوظيفية التي تتطلب تفرغاً نظراً لحساسيتها.

وقال خماط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "اعتذاري عن عدم الاستمرار رئيساً لنادي الشرطة جاء بسبب انشغالي الكبير بمهام عملي مديراً عاماً للجنائية والحركات في وزارة الداخلية، ولم أجد الوقت الكافي للتفرغ لإدارة المهام المنوطة بي في النادي".

واضاف "لذلك قررت فسح المجال لغيري والاستمرار بعملي بصفة عضو إدارة".

يشار إلى أن الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الشرطة الرياضي، اختارت يوم الاثنين الماضي، اللواء حسن خماط رئيساً للنادي بدلاً من الرئيس السابق عبد الوهاب الطائي.

وقال مصدر رياضي مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "اعضاء الهيئة الادارية المنتخبة لنادي الشرطة، اختاروا اللواء حسن خماط رئيسا للنادي بمباركة وزير الداخلية، وغالب الزاملي نائباً للرئيس، والعميد غازي فيصل أميناً للسر، والفريق عبد الحليم فاهم الفرهود امينا مالياً، وباقي افراد الهيئة للعضوية".