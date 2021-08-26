سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خماط يعتذر عن رئاسة نادي الشرطة

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-26T14:24:05+0000
خماط يعتذر عن رئاسة نادي الشرطة

شفق نيوز/ قدم رئيس الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، اللواء حسن خماط، يوم الخميس، اعتذاره عن العمل رئيساً للنادي لانشغاله بأعماله الوظيفية التي تتطلب تفرغاً نظراً لحساسيتها.

وقال خماط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "اعتذاري عن عدم الاستمرار رئيساً لنادي الشرطة جاء بسبب انشغالي الكبير بمهام عملي مديراً عاماً للجنائية والحركات في وزارة الداخلية، ولم أجد الوقت الكافي للتفرغ لإدارة المهام المنوطة بي في النادي".

واضاف "لذلك قررت فسح المجال لغيري والاستمرار بعملي بصفة عضو إدارة".

يشار إلى أن الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الشرطة الرياضي، اختارت يوم الاثنين الماضي، اللواء حسن خماط رئيساً للنادي بدلاً من الرئيس السابق عبد الوهاب الطائي.

وقال مصدر رياضي مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "اعضاء الهيئة الادارية المنتخبة لنادي الشرطة، اختاروا اللواء حسن خماط رئيسا للنادي بمباركة وزير الداخلية، وغالب الزاملي نائباً للرئيس، والعميد غازي فيصل أميناً للسر، والفريق عبد الحليم فاهم الفرهود امينا مالياً، وباقي افراد الهيئة للعضوية".

related

الاتحاد الآسيوي يحرم لاعباً عراقياً من نادي الشرطة ثلاث مباريات

Date: 2021-04-21 14:55:51
الاتحاد الآسيوي يحرم لاعباً عراقياً من نادي الشرطة ثلاث مباريات

ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

Date: 2021-01-23 12:27:30
ادارة الشرطة ترسل احمد جلال إلى الدوحة لإجراء عملية جراحية "ثانية"

الشرطة يخطف ثلاث نقاط من الميناء في مباراة حمراء

Date: 2021-05-16 20:31:13
الشرطة يخطف ثلاث نقاط من الميناء في مباراة حمراء

ادارة الشرطة تسمي الدولي السابق يونس عبد علي مستشاراً فنياً لفريقها الكروي

Date: 2021-03-03 15:56:35
ادارة الشرطة تسمي الدولي السابق يونس عبد علي مستشاراً فنياً لفريقها الكروي

الشرطة يؤجل تأهله لدور الـ١٦ من ابطال آسيا بتعادل مع الاستقلال الإيراني

Date: 2020-09-20 20:24:45
الشرطة يؤجل تأهله لدور الـ١٦ من ابطال آسيا بتعادل مع الاستقلال الإيراني

إدارة الشرطة تتفق مع مدرب مصري لقيادة النادي

Date: 2021-08-09 20:21:25
إدارة الشرطة تتفق مع مدرب مصري لقيادة النادي

القوة الجوية: مدرب ولاعبو النادي باقون مع الفريق ولن تؤثر عليهم اغراءات الشرطة

Date: 2021-07-18 08:55:30
القوة الجوية: مدرب ولاعبو النادي باقون مع الفريق ولن تؤثر عليهم اغراءات الشرطة

الشرطة يتعرض لخسارة ثقيلة أمام الأهلي السعودي في دوري ابطال اسيا

Date: 2021-04-22 04:45:54
الشرطة يتعرض لخسارة ثقيلة أمام الأهلي السعودي في دوري ابطال اسيا