خماط رئيساً لنادي الشرطة وفرهود اميناً مالياً

شفق نيوز/ انتهت ازمة منصب رئاسة ادارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الاثنين، بفوز اللواء حسن خماط برئاسة النادي، وذلك بعد صراع مع الرئيس السابق عبد الوهاب الطائي.

وقال مصدر رياضي مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "اعضاء الهيئة الادارية المنتخبة لنادي الشرطة، اختاروا اللواء حسن خماط رئيسا للنادي بمباركة وزير الداخلية، وغالب الزاملي نائباً للرئيس، والعميد غازي فيصل أميناً للسر، والفريق عبد الحليم فاهم الفرهود امينا مالياً، وباقي افراد الهيئة للعضوية".

وأسفرت الانتخابات الاخيرة التي جرت قبل ايام عن فوز علي الشحماني بـ١٥٣ صوتاً، وعبد الوهاب الطائي بـ١٤٧ صوتاً، وعلاء نوري بـ١٣٩ صوتاً، وغازي فيصل بـ١٣٨ صوتاً، وعدي الربيعي بـ١٣٢ صوتاً، وعبد الحليم فرهود بـ١١٢ صوتاً، وصادق فرج بـ١٠٨ أصوات، وتحسين نور بـ١٠٧ أصوات، وغالب عباس بـ١٠٧ أصوات، وحسن خماط بـ٩٨ اصوات، فيما لم يحصل المرشح إحسان علي، على الاصوات الكافية بعد حصوله على ٦٥ صوتاً .