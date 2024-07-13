خماسي القوة الجوية يلتحقون بالمنتخب الأولمبي في فرنسا

شفق نيوز/ التحق خماسي فريق نادي القوة الجوية، اليوم السبت، بالمنتخبِ الأولمبي المتواجد في معسكر فرنسا برفقة رئيس وفد المنتخب، عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم غانم عريبي.

وانضم كل من اللاعبين: أيمن حسين، وسعد ناطق، وإبراهيم بايش، وعلي جاسم، ومصطفى سعدون، إلى وفد المنتخب الذي يخوض معسكراً تحضيرياً قبيل المشاركةِ الرسميّة بدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس و مواجهة منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.

وأصبح عددُ اللاعبين المتواجدين في معسكر فرنسا (18) لاعباً بانتظار انضمام اللاعبين يوسف الأمين، وحسين علي، ورضا فاضل، وحسن عباس.