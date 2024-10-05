خليل ياسين رئيساً لاتحاد الهوكي العراقي

شفق نيوز/ فاز عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية خليل ياسين، برئاسة الاتحاد العراقي للهوكي وذلك خلال المؤتمر الانتخابي الذي عقدته الجمعية العامة للاتحاد اليوم السبت، في مقر اللجنة الأولمبية بشارع فلسطين بالعاصمة بغداد.

وجرت الانتخابات بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية هيثم عبد الحميد، وبإشراف اللجنة الأولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة ممثل الاتحاد الدولي عبر الإنترنت، ماجد محمد أبو طالب.

وأسفرت النتائج عن فوز خليل ياسين بمنصب الرئيس بعد حصوله على 12 صوتاً، وهي كامل نصاب الجمعية العامة.

كما تم انتخاب طارق علي يوسف نائباً لرئيس الاتحاد، وفاز بعضوية الاتحاد كل من سعد عبد الزهرة، مظفر علي، سيف عبد الكريم، أوس إبراهيم، وسارة محمود كعضو عن العنصر النسوي.