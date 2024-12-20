خليجي 26.. منتخب العراق يجري اولى وحداته التدريبية في الكويت

شفق نيوز/ باشر المنتخب الوطني العراقي اولى وحداته التدريبية في الكويت بعد وصوله اليوم الجمعة إليها بعد نهايةِ معسكره في الدوحة، وذلك استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ كأس خليجي زين 26 التي تنطلق غداً في الكويت.

وتنطلق غدا مواجهاتِ المجموعة الأولى (الكويت - عمان)، (قطر - الإمارات).

بينما يخوض منتخب العراق الوطنيّ أولى مبارياته ضمن المجموعةِ الثانية بعد غدٍ الأحد ضد اليمن، بينما تلعب المملكةُ العربية السعودية ضد البحرين.