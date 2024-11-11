خليجي 26.. قرار باستضافة 5 لاعبين قدامى لحضور البطولة بالمجان

شفق نيوز/ قررت لجنةُ قدامى اللاعبين في اتحادِ كأس الخليج العربيّ، يوم الاثنين، استضافة خمسة لاعبين سابقين من كل دولة مشاركة في بطولةِ خليجي الكويت 2024، لأجل حضور المباريات بالمجان، مع تحمل كامل التكاليف والإقامة.

وقال عضو المكتب التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، عضو لجنة قدامى اللاعبين في اتحادِ كأس الخليج العربي، غانم عريبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على مقرراتِ الاجتماع الأول للجنةِ قدامى اللاعبين لاتحادِ كأس الخليج العربي 2024، تقررَ اعتماد عدد خمسة لاعبين قدامى ممَن سبقَ لهم أن شاركوا في بطولاتِ كأس الخليج السابقة لكل دولةٍ مشاركةٍ في بطولةِ كأس الخليج العربيّ المُقبلة في دولةِ الكويت والتي تقام الشهر المقبل".

وبحسب عريبي، يطالب الاتحادُ العراقيُّ لكُرةِ القدم، اللاعبين الراغبين بالمشاركةِ كلاعبٍ أو ضيف، للحُضورِ إلى مقرِّ الاتحادِ يوم السبت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لإقامةِ القُرعةِ في تمام الساعة الواحدة ظهراً.