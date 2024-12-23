خليجي 26.. المنتخب العراقي يستعد للقاء البحرين بوحدة تدريبية

شفق نيوز/ عاود المنتخبُ الوطنيُّ تدريباته في الكويت مساء اليوم الاثنين، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخبِ البحرين في ثاني جولات خليجي 26.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن تدريباتُ اليوم جرت في ملعبِ نادي الكويت، وشارك فيها 25 لاعباً.

وأشار البيان إلى أنه من المؤملِ أن يصلَ اليوم في ساعةٍ متأخرةٍ محترفُ أوتريخت الهولندي زيدان إقبال ليلتحقَ بمقرِّ إقامة وفد المنتخب الوطنيّ في الكويت، وسيكون جاهزاً للانخراطِ إلى جانبِ زملائه في تدريباتِ يوم غد التي ستكون آخرَ تحضيرات الأسود قبل مواجهةِ الأحمر البحريني.

على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الثلاثاء في الساعةِ (12:30) المؤتمرُ الصحفيّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه محترفُ شافهاوزن السويسري ريبين سولاقا، ويحتضن فندقُ كراون بلازا وقائعَ المؤتمر الصحفيّ.