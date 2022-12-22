خليجي 25 يؤجل الدوري النسوي للساحات المكشوفة

شفق نيوز/ قررت اللجنة النسويّة في الاتحادِ العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تأجيلَ منافسات الدوري النسويّ للساحات المكشوفة للموسم (2023/2022) إلى موعدٍ آخر يحدد لاحقاً لانشغال الاتحاد بخليجي 25.

وكان اتحاد الكرة حدد الـ25 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق الدوري النسويّ للساحاتِ المكشوفة.

من جانب اخر قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراة فريقي الشرقاط والميناء ضمن الجولة الثامنة المقرر إقامتها يوم السبت الموافق (24/12/2022) في ملعب الشرقاط إلى إشعار آخر يحدد من قبل لجنة المسابقات لاحقاً، وذلك بسبب إقامة المباراة الودية بين فريقي الميناء والكويت الكويتي يوم 26 من شهر كانون الأول الحالي لمناسبة افتتاح ملعب الميناء الجديد.