خليجي 25 يتسبب بتغيير ملعب مباراة في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، تغيير ملعب مباراة نفط البصرة ونفط الوسط ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وقررت اللجنة إقامةَ مباراة الفريقين في ملعب النادي البحري بدلاً من ملعب الفيحاء يوم الأحد الموافق (25/12/2022)، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا، بسبب تسليم ملاعب المدينة الرياضيّة إلى اللجنةِ المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعلن عن مباريات الجولة 12 للدوري الممتاز التي تبدأ يوم السبت المقبل، بإقامة 3 مواجهات على أن تستكمل يوم الأحد بإقامة (7) مباريات أخرى.