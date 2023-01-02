خليجي 25.. وصول وفد المنتخب العماني إلى البصرة

شفق نيوز / وصل وفد المنتخب العماني لكرة القدم، يوم الاثنين، إلى محافظة البصرة جنوبي العراق، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين، المقررة انطلاقها الجمعة المقبل.

وكان في استقبال وفد المنتخب العماني، عُضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم.

وسبق الوفد العماني، وفدَ المنتخب الإماراتي المشارك في خليجي 25، الذي وصل صياح اليوم، إلى البصرة، عبر مطارها الدولي.

وأشادَ الوفدين العماني والإماراتي، بعمليةِ الاستقبال وانسيابيّة إكمال الإجراءات، بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز.

وكان وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم، أول الواصلين، حيث حط رحاله الخميس الماضي، في مدينة البصرة، عبر منفذ سفوان الحدودي، لخوض مباراة ودية أمام المنتخب العراقي المضيف للبطولة.