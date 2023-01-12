خليجي 25 .. مواجهتان "في وقت واحد" ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى

شفق نيوز/ تقام ، اليوم الخميس، مباراتين مهمتين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لبطولة خليجي زين 25 البصرة.

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مباراة العراق واليمن، والتي تقام عند الساعة السادسة بتوقيت بغداد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

ويلعب المنتخبان العراقي واليمني ضمن المجموعة الأولى في "خليجي 25"، والتي تضم كذلك منتخبي السعودية واليمن.

ويدخل منتخب العراق المباراة من أجل تحقيق الفوز وضمان استكمال مشواره في "خليجي 25"، خاصة وأنه يأمل في تحقيق اللقب، وليس فقط التأهل إلى نصف النهائي.

أما منتخب اليمن، فإنه يأمل في حفظ ماء الوجه، خاصة بعدما قدم أداءً رائعًا في المباراة الماضية أمام عمان، لكنه لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.

فيما يحتضن ملعب الميناء في مدينة البصرة مواجهة من العيار الثقيل، وذلك حين يستضيف مباراة المنتخب السعودي ضد عمان، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".

وتقام المباراة في ذات وقت مباراة العراق واليمن (السادسة مساء) بتوقيت بغداد، على ملعب الميناء في البصرة.

ويلعب المنتخبان السعودي والعماني ضمن المجموعة الأولى في "خليجي 25"، والتي تضم كذلك منتخبي العراق واليمن.

ويدخل المنتخب السعودي يدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار في "خليجي 25"، حيث لا مجال أمام "الأخضر" سوى الفوز من أجل التأهل.

أما منتخب عمان، فإنه يطمح هو الآخر إلى التأهل إلى نصف نهائي "خليجي 25"، وسيكون التعادل كافيًا ليبلغ الفريق مراده.