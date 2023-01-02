خليجي 25 .. منتخب الإمارات يحط رحاله في البصرة

شفق نيوز/ استقبلَ عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم، اليوم الاثنين، وفدَ المنتخب الإماراتي المشارك في خليجي 25 في مطار البصرة.

وقالَ عضو الاتحاد، فراس بحر العلوم، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز،: نعملُ على تهيئة جميع الظروف المناسبة لإظهار البطولة من جميع الأمور الإدارية والتنظيميّة واللوجستيّة بأفضل صورةٍ.

وأشادَ الوفد الإماراتي بعمليةِ الاستقبال وانسيابيّة إكمال الإجراءات، بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي.

إلى ذلك أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن وفداً امنياً رفيعاً من قيادة العمليات المشتركة وصل، صباح اليوم، الى محافظة البصرة من أجل متابعة الخطة الامنية الخاصة ببطولة كأس الخليج 25 وتفعيل الجهد الاستخباري ومنع الحالات السلبية التي قد ترافق احداث البطولة، بالتعاون مع قيادة عمليات البصرة.

من جانبه أكد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي، استعدادات مطار البصرة الدولي وجاهزيته لاستقبال المنتخبات الكروية المشاركة في بطولة خليجي 25 والمشجعين من داخل العراق وخارجه.

وأشار إلى أن سلطة الطيران المدني أوعزت بتقديم جميع التسهيلات لجميع شركات الطيران العاملة في مطار البصرة الدولي مع تهيئة جميع المستلزمات الأساسية لغـرض استقبالها العديد من الرحلات الجوية القادمة من دول الخليج والوفود الرسمية لبطولة خليجي 25 .