خليجي 25.. منتخبا السعودية وقطر يصلان البصرة غدا

شفق نيوز/ أكد مدير مطار البصرة الدولي، اليوم الثلاثاء، استعداده لاستقبال رحلات بطولة خليجي 25، مشيرا إلى وصول منتخبين للمحافظة غدا.

وقال مدير المطار، عبدالحسين محسن، لوكالة شفق نيوز، إن "مطار البصرة الدولي على استعداد لاستقبال جميع الرحلات المحلية والدولية المتعلقة ببطولة خليجي 25".

وأضاف محسن، أن "السفير الكويتي وصل اليوم إلى محافظة البصرة، ومن المتوقع أن يصل السفير السعودي ومنتخبي السعودية وقطر غدا الاربعاء".

وفي وقت سابق مساء اليوم، استقبل عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، سفيرَ المملكة العربية السعوديّة عبد العزيز الشمري" في مدينةِ البصرة لحُضور منافساتِ خليجي 25.

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي.