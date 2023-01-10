خليجي 25.. مكافآت مالية للاعبي المنتخب العراقي بعد فوزهم على السعودية

شفق نيوز/ اعلن الناطق باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد الموسوي، يوم الثلاثاء، عن تكريم لاعبي المنتخب العراقي بمبالغ مالية بعد فوزهم على السعودية ليلة أمس.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، انه "تم تكريم كل لاعب من لاعبيّ المنتخب العراقي بمبلغ آلاف دولار (أي ما يعادل نحو عشرة ملايين دينار عراقي) تثميناً لجهودهم التي بذلوها خلال لقاء العراق والسعودية التي انتهت للعراق بنتيجة 2-0".

واضاف "اتحاد كرة القدم قرر تكريم اللاعبين بثلاثة آلاف دولار بينما كرمت وزارة الشباب والرياضة المنتخب بمبلغ أربعة آلاف دولار".

واشار الى ان "الوزارة والاتحاد يحرصان على دعم اللاعبين بعد بذل اللاعبين لجهود استثنائية وفوز منتخبنا على المنتخب السعودي الذي يعد من المنتخبات القوية عربيا واسيويا".

ويخوض منتخب العراق مباراة امام اليمن الخميس المقبل ضمن المجموعة الاولى ببطولة خليجي 25 قبل الانتقال لدور نصف نهائي من البطولة.