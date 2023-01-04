خليجي 25.. مقدم برنامج المجلس القطري يحط رحاله في البصرة

شفق نيوز/ وصل الإعلامي القطري المعروف "خالد جاسم"، مقدم برنامج المجلس الذي يبث عبر قناة الكاس القطرية، الى مطار البصرة الدولي، اليوم الأربعاء، وسط اهتمام جماهيري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن عدداً من الإعلاميين العراقيين كان باستقبال جاسم، فضلا عن ترحيب جماهيري كبير.

وسيكون ضمن المجلس عدد من المحللين الخليجين العرب والعراقيين، بينما سيكون من العراقيين الحاضرين في البرنامج على مدار فترة بطولة خليجي 25 المقررة انطلاقها في البصرة الجمعة المقبل، كلاً من الحارس الدولي السابق نور صبري، واللاعب الدولي السابق نشأت اكرم .

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة خليجي 25 مع نظيره العماني يوم الجمعة المقبل على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى وستشهد المباراة الثانية في نفس اليوم، بين منتخبي السعودية واليمن على ملعب الميناء الاولمبي .