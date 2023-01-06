خليجي 25.. مصادر: الوفد الكويتي انسحب من ملعب جذع النخلة باقتراح من وزير الرياضة العراقي

شفق نيوز/ افادت وسائل اعلام كويتية يوم الجمعة، بانسحاب الوفد الكويتي من حفل افتتاح خليجي 25 المقام في البصرة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادرها؛ أن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى ملعب البصرة حسب ترتيبات اللجنة المنظمة، وأثناء دخول الوفد إلى الملعب حدثت فوضى أمنية، فيما دخلت أطراف غير مدعوة إلى حفل الافتتاح وتحديدا في أماكن كبار الشخصيات.

واضافت الصحيفة؛ أن "الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل سمو الامير رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الى الملعب، وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي احمد المبرقع".

وقالت القبس نقلا عن مصادرها؛ إنه "اثناء تواجد الوفد في مبنى كبار الضيوف في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير العراقية الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير".

وأشارت الصحيفة الكويتية؛ إلى أنه "عقب ذلك، اقترح وزير الرياضة على الوفد الكويتي أن يغادروا الملعب نظرا للانفلات الأمني اتجه الوفد الى المطار ليعودوا الى الكويت".