خليجي 25.. مدرب عمان يقر بصعوبة مباراة العراق

شفق نيوز/ أقر مدرب منتخب عمان برانكو ايفانكوفيتش، يوم الثلاثاء، بصعوبة مواجهة المنتخب العراقي غداً في نهائي بطولة خليجي 25 المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

وقال ايفانكوفيتش، "أنا متابع للفريق العراقي وهو مستضيف مع دعم جماهيري، وهنا فرصة لتقديم الشكر للجماهير العراقية التي شجعت جميع المنتخبات خلال مباريات البطولة".

وزاد، "اسعد شيء عند المدرب عندما يمتلك فريقا متكاملا يحقق له كل شيء ،لذا فكل مباراة اركز عليها ونلعب من أجل الفوز، سنلعب أمام العراق من اجل الفوز مثلما لعبنا في الافتتاح من أجله، وسأجهز الفريق للنهائي ولدي ثقة باللاعبين وفي اية لحظة لهم القدرة على التسجيل".

واكد، بان "اهم شيء فزنا على البحرين في نصف النهائي باستحقاق وهو حامل اللقب وفريق جيد فنيا ومدربه يعمل معه منذ ثلاث سنوات".

واختتم مدرب عمان حديثه، بالقول، "كل الشكر للجماهير العمانية التي حضرت من عمان وكانت شيئا اضافيا للفريق من خلال المساندة طوال فترة اللقاء"، مضيفا "لعب فريقنا مباراة رائعة من دون أخطاء، وهدف الفوز هو نتاج الاداء بغض النظر عن الإصابات وغياب عدد من اللاعبين".