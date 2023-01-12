خليجي 25.. مدرب عمان يجدد ثقته بلاعبيه والسعودي حزين لترك البصرة مبكراً

شفق نيوز / جدد مدرب المنتخب العُماني لكرة القدم، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، يوم الخميس، ثقته باللاعبين وعدم لوم أي منهم، بعد التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وفيما أبدى مدرب المنتخب السعودي، سعد الشهري، حزنه لترك البصرة مبكراً، أكد أفضلية العراق وعُمان في التأهل.

جاء ذلك، عقب انتهاء مباراتي "السعودية وعُمان"، و"العراق واليمن"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى، التي انتهت بتأهل أسود الرافدين، والسلطنة، مقابل خروج الأخضر واليمن.

وقال برانكو، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، وحضرته وكالة شفق نيوز: "أهنئ فريقي، كما أن السعودية فريق قوي جدا فريق متميز، الفترة قصيرة للتحضير، ولكن أشكر اللاعبين على قتاليتهم، التأهل إنجاز جيد، رغبة اللاعبين أثمرت عن الفوز".

وأضاف أن "أحمد المطروشي لعب تحت ضغط أمام منتخب قوي، وتلقى ضربة في قدمه وفي النهاية حقق الفريق ما مطلوب منه"، معلقاً بشأن منتخبات المجموعة الثانية بالقول: "أربعة منتخبات لديها فرصة التأهل، حتى الإمارات قد يتأهل".

وأشار برانكو، إلى ثقته المطلقة باللاعبين "قضينا معا وقتا طويلا يطبقون الخطط جيدا، ولكل مباراة وضع خاص، شخصيا أحاول قدر الإمكان أن أكون هادئا من أجل الحفاظ على هدوء اللاعبين، إذا تعصبت قد تخرج الأمور عن السيطرة، نستعد لكل لقاء جيدا فلا أحد يتوقع أي نتيجة".

بدوره، بارك حارب السعدي "رجل المباراة" لسلطنة عمان، على هذا التأهل، بالقول: "نبارك لأنفسنا الفوز والتأهل، 3 لقاءات في 6 أيام أمر صعب، اليوم نحتفل ثم نفكر في نصف النهائي".

وذكر السعدي، خلال المؤتمر الصحفي: "بثلاثة لقاءات، دورة الخليج صعبة جدا تعتمد على النفسية أكثر من الفنية، ركزنا على تخطي دور المجموعات والآن نفكر في الوصول إلى النهائي، مستمرون مع المدرب منذ سنتين، ترشحنا للبطولة ووضعنا هدفا أولاً بتخطي دور المجموعات، وتحقق لنا ذلك.

في المقابل، بارك مدرب المنتخب السعودي، سعد الشهري، للعراق وعمان، تأهلهما، وتمنى حظاً أوفر لليمن، قائلاً: "المباراة كانت صعبة، أدينا جيدا، وأشكر اللاعبين، كان هدفنا اللقب، وهناك أهداف أخرى لاكتساب الخبرات للتأهل إلى الأولمبياد، إننا حزينون لترك البصرة مبكراً".

وأضاف الشهري: "كانت لدي ثلاثة أهداف، اللقب، وتوفير فرصة الاحتكاك للاعبين الصغار، وكذلك التواجد مع الأشقاء في البصرة، حققنا هدفين، وأتمنى التوفيق للجميع".

وزاد: بدأنا بخطة متوازنة، حاولنا الاستحواذ والسيطرة على الكرة، جازفت بالتبديل لتعزيز الهجوم، كنت حريصا على الفوز فالتعادل مثل الهزيمة بالنسبة إلينا"، مختتماً حديثه بالقول: "العراق وعمان الأكثر جاهزية، يليهم البحرين، ولاعبونا أمامهم استحقاقات كثيرة في المستقبل القريب".