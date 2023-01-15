خليجي 25.. مدرب المنتخب العراقي: لا اخشى قطر لكني احذر لاعبينا من الوقوع بالاخطاء خلال 90 دقيقة

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب العراق "خيسوس كاساس" يوم الأحد، جاهزية لاعبي المنتخب العراقي لمباراة نصف النهائي أمام نظيرهم القطري.

وعقد اليوم المؤتمر الصحفي في قاعة المؤتمرات الخاصة بفندق مناوي باشا بمدينة البصرة.

وقال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس أن "منتخبنا جاهز ولا اخشى منتخب قطر رغم انه منتخب جيد ولديه لاعبون جيدون لكن لابد ان احذر من الاخطاء التي ربما يقع اللاعبون بها خلال 90 دقيقة".

وأضاف كاساس؛ "لابد ان نكون ملتزمين ومنضبطين خلال مدة المباراة كما نحتاج لمؤازرة ودعم الجماهير فانه يسهم بتحقيق الفوز في مباراتنا أمام قطر يوم الاثنين".

واشار الى ان "الجانب البدني سيكون شيئا اساسياً ولهذا بدلنا اغلب اللاعبين وفي حال التعادل سيكون صعب وكلا الفريقين مرهقين لكن وضعنا الحلول لهذا الجانب".

وتابع القول بالنسبة لي كل اللاعبين اساسيين وكلهم بمستوى عال في بعض الأوقات البدلاء يكونون أفضل من الأساسيين وفي النهاية سيكون الاعتماد على اللاعبين 11 الأساسيين فقط في هذه المباراة وكل لاعب يمتلك شخصية ومستوى معين ولهذا لا فرق عندي بين الاساسي والبديل".

وبين أن "مباراة يوم غد مهمة وكلما تقدمنا بالمباريات فتكون المهمة أصعب وبدون شك مباراة قطر غداً الاهم لهذه اللحظة ولهذا يجب التفكير للمدى البعيد".