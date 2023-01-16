خليجي 25.. مدرب العراق يختار تشكيلته لمواجهة قطر وكورونا يبعد ريوان أمين

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تشكيلة "أسود الرافدين" التي اختارها مدرب المنتخب خيسوس كاساس لمواجهة قطر في مباراة نصف نهائي بطولة خليجي 25، فيما سيغيب اللاعب ريوان امين عن التشكيلة بسبب فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن كاساس اختار لحراسة المرمى جلال حسين، ولخط الدفاع إيلا فاضل وعلي فايز ومصطفى ناظم وضرغام إسماعيل.

وفي خط الوسط سيكون أمير العماري وأمجد عطوان ومحمد علي عبود وإبراهيم بايش وحسين علي، فيما يقود الهجوم أيمن حسين.

كما أشار المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد، الى ان اللاعب ريوان امين لن يتمكن من الاشتراك في مواجهة اليوم ضد منتخب قطر وسيكون خارج قائمة اللاعبين وبعد تعرضه لوعكة صحية.

وبين ان "طبيب المنتخب الوطني عبد الكريم الصفار فضل عدم تواجد اللاعب مع وفد المنتخب الوطني المتوجه الى ملعب جذع النخلة وذلك لكون هناك شكوك في اصابته بفيروس كورونا المتحور ولضمان سلامة اللاعبين فضلنا عدم تواجده لغاية التأكد من حالته الصحية وسيتم اخذ الاجراءات اللازمة ما بعد مباراة اليوم ضد قطر".

من جهته قدم اللاعب ريوان امين الدعم والاسناد لزملائه، متمنياً لهم الفوز في مباراة اليوم والتأهل الى المباراة النهائية وانه سيتابع المباراة من الشاشة من مقر اقامته.

وستنطلق مباراة العراق وقطر في الساعة الرابعة والربع عصراً على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" ضمن منافسات نصف نهائي بطولة خليجي 25، وبعدها في الساعة الثامنة والربع مساء ستنطلق مباراة المنتخبين البحريني والعماني.