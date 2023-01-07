خليجي 25 .. مباريات اليوم السبت

شفق نيوز/ تنطلق اليوم السبت، منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة، والتي تستمر حتى 19 يناير/ كانون الثاني 2023.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات كل من، البحرين حامل اللقب، الكويت، قطر، والإمارات.

وتقام المباراة الأول بين البحرين والإمارات عند الساعة (16:15) بالتوقيت المحلي على ملعب الميناء

فيما تقام المباراة الثانية بين الكويت وقطر عند الساعة (19:15) بالتوقيت المحلي على ملعب الميناء أيضا.

وجرت مباراتان ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات كل من العراق مستضيف البطولة، السعودية، عمان، واليمن.

وانتهت المباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وسلطنة عمان بالتعادل السلبي، على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة.

أما المباراة الثانية، فقد انتهت بفوز المنتخب السعودي على نظيره اليمني بهدفين من دون رد.