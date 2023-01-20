خليجي 25.. كاساس يتبرع بجوائزه لأسر المشجعين الذين لقوا حتفهم بحوادث السير

شفق نيوز/ تبرع الاسباني مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الجمعة، بجوائزه لأسر الضحايا المشجعين الذين لقو حتفهم اثر حوادث السير وهم بطريقهم لتشجيع المنتخب العراقي في بطولة خليجي 25.

واكد مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كاساس تبرع بجوائزه التي حصل عليها اثر تتويج المنتخب العراقي بكأس بطولة خليجي 25 الى اسر الضحايا الذين لقو حتفهم بطريقهم اثر حوادث السير وهم بطريقهم لتشجيع المنتخب العراقي".

في سياق متصل، ما تزال الجماهير العراقية تواصل احتفالاتها بتتويج المنتخب العراقي بكاس الخليج.

ويتواجد نحو 80 ألف عراقي من الجماهير الرياضية العراقية في ساحة الاحتفالات الكبرى بالمنطقة الخضراء.