خليجي 25 "فاقت التوقعات".. آل ثاتي منبهر بالجمهور والتنظيم

شفق نيوز/ أشاد رئيس اتحاد كأس الخليج حمد بن خليفة آل ثاني، يوم الثلاثاء، بتنظيم بطولة خليجي 25 التي تحتضنها مدينة البصرة العراقية.

وقال حمد بن خليفة آل ثاني خلال حديث لبرنامج "المجلس" الذي تبثه قناة "الكاس" القطرية وتابعته وكالة شفق نيوز، "اقولها بصراحة، لم اكن اتوقع ان تنجح البصرة كل هذا النجاح في استضافة خليجي 25".

وأشاد رئيس الاتحاد الخليجيّ لكرة القدم بتنظيم بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وقال إنها فاقت كل التوقعات ونجحت منذ ضربة البداية في المباراة الاولى"، مشيرا الى ان الشعب العراقي ساهم في انجاح البطولة بشكل كبير".

ولفت إلى أن "هناك تقييما فنيا وتنظيمياً للبطولة، إلا أن التقييم المعنوي الذي حدث هو حضور الجماهير بشكل كبير"، مؤكدا أن "أهم أسباب نجاح البطولة هو ذلك الحضور الجماهيري الكبير".

كما اعتبر آل ثاني خلال حواره مع الكابتن العراقي نشأت أكرم، إلى أن "عودة الروح لكأس الخليج كانت بسبب الشعب العراقي". وقال أيضاً"شيء عجيب في هذه الدورة بأن تشهد مباريات ليس طرفا فيها العراق، بينما الملاعب ممتلئة، والعراق طرف فيها والملاعب ممتلئة أيضا"، مضيفا "بصراحة هذه البطولة سوف تكون ذكرى مميزة للجميع".

وتابع "انا عن نفسي كنت لم أتوقع ذلك النجاح لبطولة الخليج بالبصرة، توقعت انها ستكون حالها حال النسخ الماضية لكنها أصبحت بطولة رائعة واتمنى من الكويت ينظم نسخة مشابهة للبصرة".

وجدد آل ثاني، التأكيد، أن النسخة المقبلة ستكون في الكويت، متمنياً النجاح والموفقية لتنظيم البطولة وإظهارها بأفضل صورة".

ونوه آل ثاني أنه "إذا لم تكن الكويت جاهزة لاستضافة خليجي 26 قبل عام فسيذهب التنظيم إلى الدولة البديلة".

وتقام بعد غد الخميس على ملعب البصرة الدولي المباراة الختامية لخليجي 25 بين العراق وعمان في الساعة السابعة مساءً.