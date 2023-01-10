خليجي 25.. عيادات طبية متنقلة تستقبل أكثر من 200 حالة طارئة ليوم واحد فقط (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، أن العيادات الطبية المتنقلة التي خصصتها لمواكبة أحداث بطولة خليجي 25، استقبلت يوم أمس أكثر من 200 حالة طارئة، فيما خصصت مستشفى حكومية في البصرة عشر صالات لاستقبال الحالات الطارئة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العيادات الطبية المتنقلة قدمت يوم أمس الاثنين خدماتها لاكثر من 200 حالة طارئة في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة خلال خليجي 25.

وبين رئيس الفريق الطبي في خليجي 25، نوفل علي التميمي، ان "جميع الحالات المرضية التي تم استقبالها في وحدات الطوارئ الأربع ومن ضمنها وحدة طوارئ اللاعبين والحكام والوفود الأجنبية كانت حالات حرجة ومتوسطة وبسيطة".

وأشار إلى أنه "تم إجراء اللازم لجميع الحالات المرضية واحالة الحرجة منها الى المستشفيات المختصة لغرض استكمال الفحوصات والعلاج".

فيما أشادت وزارة الصحة بجهود جميع ملاكاتها الصحية المشاركة في الخطة الصحية لخليجي 25 لدورها في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية رغم سوء الأحوال الجوية وخصوصاً خلال مباراة يوم أمس الاثنين.

بدورها أعلنت ادارة مستشفى البصرة التعليمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن فتح عشر صالات عمليات للكسور والجراحة العامة ومضاعفة كوادر شعبة الطوارئ في جميع وجبات الدوام وتهيئة ردهات في الجناح الخاص وتعزيز شعبة الطوارئ بكوادر اضافية على مدار 24 ساعة مع توفر جميع الخدمات المختبرية والاشعة والمفراس وغيرها وتلافي جميع المعوقات.

في حين أعدت ادارة مستشفى الزبير العام، أقصى جنوبي محافظة البصرة، خطة لبطولة خليجي 25، منها تشكيل خلية ازمة لاستقبال اي حالة صحية من قبل الوافدين وخاصة عبر منفذ سفوان الحدودي وجميع المواطنين، واستمرار الجهود الطبية والاستعدادات على مدار 24 ساعة ولحين انتهاء البطولة.