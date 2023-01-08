خليجي 25.. طرح تذاكر مباراة العراق والسعودية عبر "الأونلاين"

شفق نيوز/ اعلن اتحاد كرة القدم العراقي، عن طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني مع نظيره السعودي ضمن خليجي 25 والتي تقام مساء يوم غد الإثنين عبر (الأونلاين).

وقال الاتحاد في تنويه صدر اليوم، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه تم طرح تذاكر مباراة منتخبنا الوطني ونظيره السعودي، ضمن منافسات خليجي زين بصرة 25، التي تقام مساء يوم غدٍ الاثنين في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) عبر (اونلاين)، مبينا أنه يمكن للمشجعين اقتناء التذاكر وحضور المباراة.

وفي وقت سابق اليوم، دعا مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، الجماهير العراقية إلى المزيد من الحماس يوم غد في مواجهة "أسود الرافدين" مع المنتخب السعودي، فيما أكد اللاعب ضرغام اسماعيل أن الجمهور يمثل "اللاعب رقم 12".

وتنشر وكالة شفق نيوز الرابط الخاص بالحصول على تذاكر المباراة اضغط هنا