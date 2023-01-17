خليجي 25.. طاقم تحكيم روماني يقود مباراة العراق وعمان وفرنسي للفار

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الحكام في خليجي 25 عن تسمية طاقم تحكيم روماني لقيادة مباراة الختام بين العراق وعُمان الخميس المقبل .

ويتألف الطاقم من ستيفان كوفاكس حكم ساحة ويساعده كل من مواطنيه فاسيلي مارينيسكو و ميهاي ارتين.

كما سمت اللجنة طاقم الفار الذي يتألف من جيرمي بيرنارد من فرنسا "رئيسي"، ورضوان جيد من المغرب، وعبدالله الشهري من السعودية ، كما تمت تسمية خليفة الدوسري من البحرين مقيماً للحكام.

وحدد الساعة السابعة مساءً موعدا لانطلاق المباراة على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" الذي يتسع لـ 60 الف متفرج.